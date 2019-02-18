Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана - ФОТО
18 февраля 2019 18:52 185
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана.
Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.
Согласно сообщению минобороны, в соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18:18