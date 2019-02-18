Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана - ФОТО

18 февраля 2019 18:52

Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.

Согласно сообщению минобороны, в соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.

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