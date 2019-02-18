По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой подготовлен барельеф известного телеведущего Рафига Гусейнова - ФОТО

В Азербайджане состоялось открытие барельефа народного артиста, лауреата Государственной премии, удостоенного президентской пенсии, известного телеведущего и диктора Рафига Гусейнова перед домом, в котором он жил, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Барельеф был подготовлен по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой при поддержке Фонда.

Выступившие на мероприятии рассказали о творческом пути Рафига Гусейнова, его бесподобном таланте и неподражаемом стиле.

Было сказано, что Рафиг Гусейнов был профессиональным телеведущим с большим опытом. Народный артист, обладавший высоким интеллектом, своим серьезным видом, приятной улыбкой, четкой дикцией всегда привлекал к эфиру миллионы зрителей. Зрители восхищались видом Рафига Гусейнова на экране, тембром его голоса, чистой речью и искренним общением. Во время эфира он беседовал с писаталем как писатель, с музыкантом как музыкант, с театральным работником как театровед. Как инфомационный, так и художественный, и общественно-политический текст он озвучивал с тоном и голосом, соответствующими теме. Рафиг Гусейнов был одним из лучших дикторов на пространстве бывшего Советского Союза. Несмотря на приглашение из Москвы работать на центральном телевидении, он не принял это предложение и преподчел родное телевидение. Озвученные им дикторские тексты, художественные фильмы, авторские программы, ведущим которых он являлся, сохраняются в фонде телевидения ка ценная память о нем.

Супруга Рафига Гусейнова Сабина Гусейнова, народные артисты Эльдост Байрам, Офелия Санани и другие выразили признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за внимание, проявленное к памяти выдающегося телеведущего.

Рафиг Гусейнов ушел из жизни 26 октября 2017 года в немецком Дюссельдорфе в клинике, где он проходил лечение. Незабываемый образ голубого экрана еще на протяжении долгих лет будет освежать память миллионов своим бесподобным голосом, который останется запечатленным на лентах.