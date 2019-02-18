Главное направление политического курса Президента Азербайджана - улучшение благосостояния народа

В результате успешной политики, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан за последние годы достиг больших экономических успехов.

Об этом в понедельник сказал заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам труда и социальной политики, депутат Рауф Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, за последние 15 лет экономика Азербайджана выросла в 3,3 раза, ненефтяной сектор в 2,8 раза, промышленное производство - в 2,6 раза, сельское хозяйство - в 1,7 раза, ненефтяной импорт - в 4,1 раза. Валютные резервы Азербайджана выросли с 1,8 миллиарда долларов до 46 миллиардов долларов.

Заместитель председателя комитета сказал, что данные экономические успехи создали условия для проведения в стране широких социальных реформ, осуществления мероприятий по улучшению социального благосостояния населения.

"В стране открылись два миллиона новых рабочих мест, зарплата выросла в семь раз, пенсии - в девять раз. Уровень безработицы снизился до пяти процентов, уровень бедности - с 49 до 5,4 процента. За последние 15 лет капитально отремонтированы или заново отстроены более 3,2 тысячи школ, построено и реконструировано 640 медицинских учреждений, в регионах создано 44 олимпийских центра", - сказал депутат.

По его словам, Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание и заботу семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны. Два указа, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым после победы на президентских выборах в 2018 году, - наглядный тому пример. Указ, предусматривающий выдачу единовременной помощи в размере 11 тысяч манатов семьям военнослужащих-шехидов - один из важных шагов, принятых по улучшению социальной защиты таких семей.

"В результате особой заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева по отношению к семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны, в 2018 году семьям из этой категории было предоставлено 626 квартир, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. До сегодняшнего дня гражданам из этой категории было выдано 6654 квартиры, 6144 автомобиля. Также на протяжении минувшего периода регулярно увеличивался размер президентских пенсий для семей шехидов, инвалидов войны, Национальных героев. Указом Президента Азербайджана от 30 января 2019 года размер ежемесячной пенсии Президента Азербайджана вырос с 242 до 300 манатов". - сказал Алиев.

Депутат отметил, что согласно распоряжению Президента Азербайджана от восьмого февраля 2019 года, с первого марта зарплата вырастет на 38,5 процента и составит 180 манатов, что позволит увеличить зарплаты минимум 600 тысяч работников, работающих в финансируемых из госбюджета учреждениях и организациях, а также в частных секторах.

"Для повышения минимальной зарплаты из госбюджета ежегодно будет дополнительно выделяться 400 миллионов манатов, в 2019 году (в течение 10 месяцев) около 335 миллионов манатов", - сказал депутат.

Депутат отметил, что размер стипендий, выдаваемых докторантам, студентам, обучающимся в вузах, ссузах, а также на магистерском уровне Национальной академии наук, согласно распоряжению Президента Азербайджана "О выдаче стипендий докторантам, студентам, обучающимся в вузах, ссузах, а также на магистерском уровне Национальной академии наук Азербайджана" от 14 февраля 2019 года, и согласно указу о внесении изменений в указ "Об учреждении президентской стипендии для студентов вузов Азербайджана" от третьего сентября 2001 года, увеличится в среднем на 20 процентов, что коснется около 600 докторантов и более 110 тысяч студентов.

"В ближайшее время планируется повысить минимальный размер трудовых пенсий с 116 до 160 манатов, что означает рост на 38 процентов. Это коснется 223 тысяч трудовых пенсионеров", - сказал депутат.

Рауф Алиев отметил, что последние указы и распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, обеспечивающие еще большее улучшение социального благосостояния различных слоев населения, еще раз демонстрируют, что в центре политического курса, определенного и осуществляемого под руководством главы государства, стоит гражданин Азербайджана, постоянное улучшение его социального благосостояния, и эта политика продолжится и в дальнейшем.