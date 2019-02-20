Два года - всего лишь миг, если оценивать данный временной отрезок с точки зрения истории. Но даже за этот миг можно добиться поистине колоссальных, исторических перемен. И сегодня, спустя ровно два года с того момента, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Первую леди, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву Первым вице-президентом нашей страны, мы в очередной раз убеждаемся в этом.

Сам пост Первого вице-президента был учрежден в Азербайджане после Конституционного референдума, который прошел в сентябре 2016 года. Среди поправок, а всего их было 29, было и учреждение должности вице-президента. На суд народа, который является единственным источником государственной власти, был вынесен важнейший вопрос, касающийся настоящего и будущего Азербайджана. И азербайджанский народ поддержал эти поправки - все они были одобрены с высочайшим уровнем поддержки и при высокой явке. Так, соблюдая все нормы демократии и свободного волеизъявления, был выдан очередной мандат доверия на эпохальные перемены в современной истории нашего молодого государства.

Как руководитель Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева руководила и руководит массой информационных и культурных программ по всему миру. В качестве посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева была знакома с ведущими мировыми политическими и религиозными лидерами. Все это, безусловно, определило выбор, сделанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он видел, сколь мастерски удается Первой леди осуществлять диалог между глобальными Западом и Востоком, между быстрым миром западного прогресса и универсализма и восточным миром преемственных традиций, норм, устойчивых к веяниям времени.

Сегодня, спустя два года с того момента, как Мехрибан Алиева стала Первым вице-президентом Азербайджана, мы можем констатировать - ставка на эволюционный стиль развития нашей страны, отвергающий революционный подход, который всегда вместе с переменами приносит разрушения и потрясения, оправдалась.

Сегодня в должности Первого вице-президента Азербайджана она играет важнейшую роль в дальнейшем развитии Азербайджана. Она умеет верно оценивать ситуацию, что очень важно в эпоху поистине исторических реформ, в которой мы все ныне живем. Мехрибан Алиева на посту Первого вице-президента мастерски моделирует новый управленческий порядок. Будучи человеком блестящей интуиции и предусмотрительности, осознавая огромную ответственность, которая легла на ее хрупкие плечи, Мехрибан ханум всегда действует наверняка, помногу раз отмеряя.

В итоге мы все видим, сколь мягко и успешно реализуется кадровая реформа в Азербайджане. И я ни на минуту не сомневаюсь, что именно эта молодежь, эти прекрасные кадры осуществят поистине исторические реформы, которые проводятся сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева.

Благодаря усилиям Мехрибан Алиевой в нашу страну импортируется последняя "мода" в сфере технологий. Цифровизация для нее - открытая книга, которую необходимо коллективно читать. Кроме того, в должности Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиева блестяще соучаствует в качественном управлении сложными экономическими процессами. Мы все видим, как наша страна успешно развивает ненефтяные сектора экономики, начиная от туризма и заканчивая сельским хозяйством. Во всем этом есть огромная заслуга надежной соратницы главы нашего государства Ильхама Алиева, Мехрибан Алиевой.

Она олицетворяет политиков новой формации, для которых важна морально-психологическая интеграция нынешних поколений в международную структуру интеллекта. Она всегда близка и понятна для каждого гражданина Азербайджана. Она - не только видный политический деятель, но и мать, умеющая переживать за судьбу каждого азербайджанского ребенка. Отсюда - ее забота о будущем новых поколений азербайджанцев. Она всегда с глубоким душевным трепетом и болью сопереживает всем матерям, женам и сестрам, дети, мужья и братья которых отдали свою жизнь за нашу Родину. Она, будучи женщиной с врожденным безупречным вкусом, вносит свой вклад в выстраивание нового Баку, уже превратив нашу любимую столицу в один из красивейших городов мира.

Мы все являемся восторженными свидетелями всех этих колоссальных перемен. И для нас всех Мехрибан Алиева - женщина, которая смогла доказать, что и двух лет может быть достаточно, чтобы добиться невероятного.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана