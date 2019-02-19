В Баку проходит первое заседание Рабочей группы высокого уровня по Каспию
Первое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря открылось в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на встрече состоится обмен мнениями по ряду вопросов, проистекающих из Конвенции, а также итогам Пятого саммита глав прикаспийских государств в Актау.
На заседании Азербайджан представлен делегацией во главе с руководителем Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики, представителем Азербайджанской Республики в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря Халафом Халафовым.
12 августа 2018 года в Актау, Казахстан, была подписана "Конвенция о правовом статусе Каспийского моря" и принято Коммюнике Пятого Каспийского саммита. На основе этих документов, в целях эффективного претворения в жизнь Конвенции и рассмотрения вопросов сотрудничества в Каспийском море, создан постоянный пятисторонний консультативный механизм, состоящий из уполномоченных представителей прикаспийских государств - Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
От российской общественности скрывают правду о карабахском конфликте - ПОДРОБНОСТИ
Армян разозлило, что Саакашвили оказался грузином - ФОТО
-
18 Фев. 11:29 9 508
-
18 Фев. 15:55 8 094
-
18 Фев. 19:35 5 923
-
18 Фев. 12:49 5 798
-
18 Фев. 14:34 5 526