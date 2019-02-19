МИД Армении готовит визит премьер-министра Никола Пашиняна в Брюссель. Об этом сообщил армянским СМИ министр иностранных дел Зограб Мнацаканян. По его словам, работа над визитом идет, повестка "достаточно хорошая".

Основными вопросами визита, конечно же, станут отношения Армения-ЕС, выклянчивание у Европы денег и преференций. Нет сомнений, что Пашинян постарается также заручиться поддержкой европейских кругов в своей политике против Турции и Азербайджана.

Отметим, что в Европе армянской диаспорой уже достаточно давно содержится многочисленное лобби, которое с попеременным успехом используется в евроструктурах для давления и провокаций против Баку.

Накануне Никол Пашинян принял одного из самых активных лоббистов, депутата Европарламента Франка Энгеля. Депутат от Люксембурга известен своей азербайджанофобией и неустанным дезинформированием европейской общественности и ЕП о карабахском конфликте. Он - один из самых последовательных сторонников оккупации азербайджанского Карабаха, что не раз подтверждал визитами на оккупированные территории и соответствующими заявлениями. И хотя на встрече Пашинян поблагодарил лоббиста за "беспристрастие" в карабахском вопросе, это определение никак не может быть применено к господину Энгелю.

Помнится, в ответ на критику из Баку за незаконное посещение Карабаха, евродепутат пообещал назло азербайджанской стороне устроить свадьбу на оккупированных территориях. Но на такой подвиг он все же не решился, хотя и женился на армянке. Не решился потому как рисковал бы остаться без гостей, которых, в отличие от него, не привлекала перспектива оказаться в "черном списке" Азербайджана.

Приезд Энгеля в Ереван и встреча с Пашиняном, несомненно, преследовали цель сверить часы перед брюссельским визитом армянского премьера.

Зульфугар Ибрагимов