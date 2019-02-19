Очередная встреча рабочей группы по демаркации азербайджано-российской границы состоится весной.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам Специальный представитель президента России по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами-участниками Содружества независимых государств, посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

"Процесс демаркации пойдет планово, как и было договорено. Рассчитываю, что под руководством Халафа Халафова, который будет приглядывать и за этим движением, мы сможем демаркировать границы достаточно быстро", - сказал он.

По словам Братчикова, пока точно неизвестно место проведения очередной встречи.

Далее спецпредставитель сказал, что в рамках заседания Рабочей группы высокого уровня по реализации Конвенции о правовом статусе Каспия с участием представителей прикаспийских государств будет обсуждаться реализация решения пятого каспийского саммита.

"Мы должны согласовать правила процедуры, потому что рабочая группа создана на все время действия Конвенции. И от того, как мы отработаем эти правила, зависит как будет работать рабочая группа на протяжении десятилетий", - сказал Братчиков.

Он выразил надежду, что следующее заседание рабочей группы состоится не позднее, чем в ближайшие месяцы.

Отметим, что российско-азербайджанская граница - современная сухопутная межгосударственная граница между Россией (Дагестаном) и Азербайджаном. Ее протяженность - 327,6 километра на материке и 22,4 километра морской границы. Граница установлена договором, подписанным в Баку третьего октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами - 18 июля 2011 года.

Во вторник в Баку проходит первое заседание Рабочей группы высокого уровня по реализации Конвенции о правовом статусе Каспия с участием представителей прикаспийских государств.

Участникик заседания обсуждают вопросы, вытекающие из подписанной 12 августа 2018 года на V саммите в Актау Конвенции о правовом статусе Каспия, а также результаты состоявшегося в городе Актау V саммита глав государств прикаспийских стран.