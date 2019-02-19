Армянская общественность, а также западные партнеры этой страны никак не могут получить от Еревана внятный ответ на вопрос - с какого перепугу он отправил свих людей в Сирию?

Все объяснения, которые следуют с армянской стороны, только еще больше запутывают ситуацию. Официальные лица приводят странные аргументы, из которых вытекает, что без 83 армянских представителей мира в Сирии не видать. Даже больше, некоторые особенно патриотичные эксперты утверждают, что Армения еще опоздала, а не опоздай она, глядишь, и сирийский конфликт давно бы завершился.

Но большинство понимает, что пребывание армянского "десанта" на сирийской территории бессмысленно и неуместно, а осуществлена операция только под давлением Москвы и для того, чтобы доказать свою преданность России.

Как пишет газета "168 жам", власти Армении так и не дали никаких разумных объяснений относительно мотивов отправки гуманитарной миссии в Сирию. Заявления о том, что данный шаг вызван желанием поддержать решение гуманитарных проблем в Сирии, вызывают смех, отмечает издание, считающее, что отправка миссии опасна, с одной стороны, для армянской общины в этой стране, с другой стороны - с геополитической точки зрения.

"Армения в период сирийского кризиса непосредственно переходит на российскую сторону, в связи с чем Госдепартамент США уже выступил с довольно жестким, критическим заявлением. Армения этим шагом уже втянулась в очень сложную историю без каких-либо существенных аргументов с точки зрения интересов Армении.

В таком случае возникает вопрос, почему Армения втянулась в историю, которая может быть опасной как для армянской общины, проживающей в Сирии, так и для миссии, отправленной в Сирию, а также на длительный период для внешней политики Армении?

Ответ не так сложен, как может показаться на первый взгляд, и он никак не связан с внешней политикой. Наоборот, причины кроются внутри Армении - в шагах и мотивации властей. После апрельской революции, сколько бы Никол Пашинян не заявлял, что внешнеполитический вектор Армении не претерпел изменений, власти России, Владимир Путин не доверяют премьер-министру Армении. Они не доверяют и не скрывают этого", - пишет газета, приходя к выводу, что миссия была отправлена в Сирию, чтобы угодить России.

Придя к власти, Никол Пашинян сразу понял, что формула сохранения власти в Армении проходит через Кремль. Понял и с еще большим самозабвением стал обслуживать российские интересы, чем это делалось прежде, подчеркивает армянское издание.

"И в этом смысле отправка гуманитарной миссии в Сирию является наименьшим из зол. Сложно предположить, на что еще готовы власти Армении, дабы угодить России... Отправка гуманитарной миссии в Сирию - подарок Никола Пашиняна России. Скорее всего, не последний, а очередной подарок", - пишет "168 жам".

Зульфугар Ибрагимов