Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о начале "экономической революции" никого не оставило равнодушными, вызвав массовое неодобрение. Одних гигантомания премьера рассмешила, других ужаснула, третьих возмутила, а у кого-то вызвала приступы сарказма.

Отреагировало на очередную порцию пашиняновского фэнтези и российское экспертное сообщество.

Заявления премьер-министра Никола Пашиняна о проведении "экономической революции" отпугнут бизнес и инвесторов, сказал в беседе с Tert.am директор "Международного института новейших государств" Алексей Мартынов.

"Революционным путем не может быть никаких позитивных изменений ни в политике, ни в экономике. Экономика должна развиваться постепенно, любое резкое революционное изменение будет иметь плохие последствия", - сказал Мартынов.

По его словам, Никол Пашинян не экономист и, вероятно, не совсем понимает, о чем говорит, заявляя об экономической революции.

"Как бывший журналист, он, вероятно, склонен использовать разные метафоры, образные формулировки, но он больше не журналист, не оппозиционный депутат, он - премьер-министр, и должен любое подобное заявление делать крайне осторожно". Любое заявление касательно экономической сферы может повлиять на курс национальной валюты и так далее", - предупредил Алексей Мартынов.

Эксперт отметил, что резкие изменения в правилах игры в экономике и бизнесе - непростая задача, потери необратимы.

"Пашинян не виноват в том, что он специалист в этой сфере, но было бы хорошо, если бы он прислушивался к советам экспертов, профессионалов, того же президента Армена Саркисяна, который довольно опытный деятель. Скорее всего, Пашинян не слушает советы и делает неосторожные заявления", - сказал А. Мартынов.

Популистские, по его словам, высказывания о том, что экономика должна избавить от олигархов прежней власти и прочее.

"Такие заявления делают "уличные ораторы", и давайте не будем забывать, что Пашинян был одним из них, но сейчас он должен быть более уравновешенным. Есть законы, есть Уголовный кодекс, суд, которым решать, кто платит налоги, а кто нет. В Армении все это есть, но все это должно функционировать", - сказал Алексей Мартынов.

Российский эксперт также подчеркнул, что случившееся в Армении произошло с элементами "цветной революции", но ничего не изменилось, жизнь людей не изменилась, результатом стала только революция. Нет новых программ и новых идей.

Султан Керим