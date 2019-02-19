В Азербайджане запрещается прикреплять государственный герб к сидячим местам, местам под ногами, а также размещать или изображать его в других подобных местах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопрос об этом отражен в законопроекте "О Государственном гербе Азербайджана", который был вынесен на заключительное обсуждение в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Знакомя депутатов с законопроектом, глава парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал, что документ состоит из девяти статей.

Как отметил глава Комитета, этот законопроект определяет правила использования Государственного герба Азербайджана.

Согласно законопроекту, установлены новые ограничения по использованию Государственного герба Азербайджана.

Согласно проекту закона, Государственный герб должен использоваться в соответствии с конституционным законом и по предусмотренным правилам.

Запрещается прикреплять государственный герб к сидячим местам, местам под ногами, а также размещать или изображать его в других подобных местах.

Лица, нарушившие требования закона, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, а лица, совершившие оскорбительные действия в отношении Государственного герба несут ответственность в соответствие с Уголовным кодексом.

После обсуждений и голосования законопроект был принят в третьем чтении.