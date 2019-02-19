Сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут лишь содействовать созданию условий для диалога по нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

"Сопредседатели от России, США и Франции работают в тесном контакте. Они уже встречались и с лидерами Армении и Азербайджана, с министрами иностранных дел готовятся новые контакты. Учитывая, что новое правительство в Армении сформировано совсем недавно, безусловно, потребуется какое-то еще дополнительное время, чтобы понять насколько интенсивно, насколько глубоко можно будет развивать процесс урегулирования на данном этапе. Повторю, еще раз: сопредседатели и ОБСЕ могут лишь содействовать созданию условий для диалога, решения, конечно же, должны приниматься в ходе диалога, на прямых переговорах между сторонами", - сказал Лавров.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.