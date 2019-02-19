Администрация Эрдогана: Отношения между Анкарой и Баку развиваются ускоренными темпами
19 февраля 2019 14:34 188
Благодаря усилиям лидеров Турции и Азербайджана отношения между Анкарой и Баку развиваются по восходящей, сказал помощник президента Турции Ялчын Топчу. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По словам помощника президента, в самые трудные времена Азербайджан и Турция поддерживали друг друга.
"Отношения Турции и Азербайджана как и ранее будут развиваться во всех направлениях", - сказал Топчу, подчеркнув, что два государства также активно сотрудничают в сфере образования.
По словам помощника президента, в настоящее время в Турции учатся 20 тысяч азербайджанских студентов, а в Азербайджане четыре тысячи турецких студентов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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