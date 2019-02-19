Благодаря усилиям лидеров Турции и Азербайджана отношения между Анкарой и Баку развиваются по восходящей, сказал помощник президента Турции Ялчын Топчу. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам помощника президента, в самые трудные времена Азербайджан и Турция поддерживали друг друга.

"Отношения Турции и Азербайджана как и ранее будут развиваться во всех направлениях", - сказал Топчу, подчеркнув, что два государства также активно сотрудничают в сфере образования.

По словам помощника президента, в настоящее время в Турции учатся 20 тысяч азербайджанских студентов, а в Азербайджане четыре тысячи турецких студентов.