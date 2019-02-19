Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Фарида Рауф оглу Шафиева председателем правления Центра анализа международных отношений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Другим распоряжением главы государства Фарид Рауф оглу Шафиев отозван с должности полномочного и чрезвычайного посла Азербайджана в Чехии.