Президент Ильхам Алиев назначил главу Центра анализа международных отношений
19 февраля 2019 14:52 342
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Фарида Рауф оглу Шафиева председателем правления Центра анализа международных отношений.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Другим распоряжением главы государства Фарид Рауф оглу Шафиев отозван с должности полномочного и чрезвычайного посла Азербайджана в Чехии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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