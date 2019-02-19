Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Анар Мехман оглу Керимов назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на минтруда.

Керимов родился в 1979 году в Баку. В 1999 и 2002 годах с отличием окончил бакалавриат и магистратуру Бакинского государственного университета по специальности "Международное право". В 2001 году получил степень магистра в Американском университете (Вашингтон, США) по специальности "Международное экономическое право".

В том же году работал в США юристом в Торговой палате США-Азербайджан, в 2002-2005 годах работал атташе и третьим секретарем в управлении экономического сотрудничества и развития министерства иностранных дел Азербайджана, в 2005-2006 годах работал третьим секретарем в посольстве Азербайджане в Швейцарии, в 2007-2010 - главным юристом по Турции и Центральной Азии в Исламском банке развития (Саудовская Аравия), в 2010-2011 годах работал заместителем заведующего отделом и заведующим отделом по иностранным инвестициям и экономическим связям министерства экономического развития, в 2011-2018 годах - экспертом в международных проектах и руководителем в частном секторе.

Был членом Коллегии адвокатов Азербайджана, соучредителем Британо-азербайджанской ассоциации юристов и вице-президентом Торговой палаты Азербайджан-Италия.

Керимов работал учителем в рамках магистерской программе по английскому языку факультета права Бакинского государственного университета.

До назначения на вышеуказанную должность работал советником министра труда и социальной защиты населения.

Владеет английским, французским и русским языками. Женат, имеет троих детей.