Некоторые оппозиционные силы стремятся дискредитировать проводимую в Азербайджане работу в различных сферах.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Чингиз Ганизаде.

Депутат отметил, что оппозиция активизировалась.

"За последнее время по поручению Президента Азербайджана были проведены реформы в различных структурах. Эти реформы беспокоят не только оппозиционные силы, но и вызывают недовольство у "мафиозных" групп. Если рассмотреть публикации, распространяемые в последние дни относительно деятельности Агентства пищевой безопасности и его председателя Гошгара Тахмазли, то возникает ощущение, что за авторами публикаций стоят представители "мафии". Эта "мафия" на протяжении многих лет занималась тем, что поставляла нашим гражданам непригодную и некачественную пищевую продукцию", - сказал Ганизаде.

Депутат также сказал, что необходимо обратить внимание на высокие процентные ставки по предоставляемым гражданам банковским кредитам, добиться уменьшения этих ставок.