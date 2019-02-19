"Лидеры" радикальной азербайджанской оппозиции не переставая занимаются симулированием политической активности в социальных сетях, разыгрывая стандартную схему, в которой основным пунктиком является необоснованная критика власти. Кстати, в социальных сетях происходит также изгнание из своих рядов пользователей ("друзей" в соцгруппах), которые посмели усомниться в "гениальности" их лидеров, и торжественный прием в "друзья" новоиспеченных "верных соратников".

На днях один из "лидеров" так называего национального совета Али Керимли попытался в интервью одному из обосновавшихся за рубежом интернет-ресурсов прокомментировать эффективную политику, проводимую властями Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, с позиции своих меркантильных интересов.

И тем самым разоблачил себя. Всем стала понятна сущность этого, так сказать, политикана: высказываемые им необоснованные, далекие от реальности мысли как прожектор отразили его внутренний мир, крайнюю отчужденность по отношению к государству и народу, ненависть к ним.

Али Керимли всячески пытался бросить тень на сформировавшееся в обществе позитивное мнение о власти и проводимую ею политику.

А реальность заключается в том, что каждый успех, достигнутый властью под рукводством Ильхама Алиева как во внутренней политике, так и в дипломатической плоскости, усуглубляет фиаско Али Керимли и подобных ему людей.

Мысли Али Керимли вызвали у азербайджанской общественности лишь недоумение: абсолютно всем ясно, что он просто хочет выслужиться перед заграничными спонсорами, подзаработать денег. Поэтому так мало людей собирается на митинги, организованные "Нацсоветом", ибо никому неохота махать стягами и плакатами, горланить под их дудку дурацкие речевки, чтобы потом у этих бездарей от политики создалось впечатление, что они что-то из себя представляют.

Вот и сейчас Али Керимли и его подельники утверждают, что последние решения и шаги властей Азербайджана якобы являются результатом акции протеста, проведенной радикалами 19 января этого года.

Возникает вполне закономерный вопрос: какие ценные и новые мысли прозвучали с трибуны этого митинга, какая новая программа была обнародована, какая особая дорожная карта была объявлена, чтобы власти Азербайджана обратили на них особое внимание?

Неужели они не понимают, что несколько тысяч человек, ценой больших усилий собранных на стадионе "Мехсул", составляют ничтожную, близкую к нулю часть электората в Азербайджане?

Азербайджанское общество хорошо помнит, что сформированные в лагере оппозиции в течение более чем 25 лет "форматы единства" носили сезонный характер. Потом все расподалось. А основная причина заключалось в том, что - в оппозиционном лагере с Али Керимли никто не хотел и не хочет иметь дела. Чего стоит одна только многолетняя история нелюбви между ПНФА и "Мусават", начавшаяся с козней Керимли против мусаватистов и его попыток сосредоточить всю власть в оппозиции в своих руках. Его расчеты, как всегда, не оправдались.

А пока же горе-"лидер" радикалов Али Керимли в соцсетях продолжает гнать пустышку об "отсутствии нормальной жизни", показывая образец обыкновенного фиглярства. Даже среди его малочисленных сторонников ходят разговоры о том, что этот политикан-словоблуд, призывая своих сторонников на митинги, к разным инсуляциям, занимается лишь имитацией бурной деятельности для отчетности перед спонсорами.

Окончательно дискредитировав себя в глазах азербайджанской общественности, он все еще продолжает болтать и делать бездоказательные голословные заявления, лишь бы продемонстрировать зарубежным донорам свою преданность. Чтобы спонсоры их заценили - наш, мол, проверенный, достоин оплаты.

Вот для этого затеваются разные акции, во время которых можно пустословить.

Что же в итоге получается?

Али Керимли и его подельники из разряда горлопанов-активистов в силу иллюзорного своего восприятия действительности продолжают жизнь "пятой колонны", которая с каждым днем становится все более кислой и скучной. Они дошли до того порога, когда уже не только вся азербайджанская общественность, но и малочисленные сторонники высказываются в их адрес довольно-таки грубо и советуют впредь отказаться от бесплодной деятельности, которая давно никого не интересует.

Радикальная оппозиция не смогла предложить нашему обществу новых идей, сконцентрировавшись лишь на внутренних передрягах. Вместо того, чтобы бесконечно возмущаться, радикалам не мешало бы прислушиваться к мнению общества.

Но их давно не интересует реальность. Им удобно жить в выдуманном фантастическом мире, где никто не прислушивается к реальной оценке событий.

Примечателен так же тот фактор, что Али Керимли, как правило, не декларирует свои доходы, ссылаясь на их нерегулярный характер и мизерный объем. При этом, бросается в глаза такая "мелочь" - Али Керимли и его подельники, большей частью легальных доходов не имеющие, откуда-то изыскивают немалые средства на агитацию и свои показные мероприятия, разъезжают на дорогих иномарках, имеют добротное жилье, словом, живут вполне себе безбедно.

Впрочем, "таинственные" источники их доходов - секрет Полишинеля.

Впрочем и в плане финансирования из-за рубежа у Али Керимли и его приспешников уже возникают проблемы.

Тают ряды сторонников, которые готовы вечно прыгать на амбразуру и создавать картинку для отчета заграничным спонсорам для своих "лидеров".

Всем надоело, что Али Керимли наглым образом демонстрирует обыкновенную жадность до славы и непорядочность. Последнее вообще возмутительно, ибо Али Керимли и его приспешники постоянно находятся в поиске дурачков, которых можно подставить, накрутить, спровоцировать на борьбу с властью, а затем писать про это в своих отчетах.

А ведь именно благодаря рядовым членам "Нацсовета", которые по глупости причастны к их деятельности, заграничные спонсоры придают какое-то значение "лидерам".

Так что зараженных шкурными интересами "лидеров" "Нацсовета" рано или поздно отстранят от кормушки.

Ведь именно рядовые члены "Нацсовета" являются тем индикатором, по которому мерится их авторитет в среде сообщества зарубежных доноров.

Кому на Западе нужны скандалисты и провокаторы, которые не имеют за собой ни структур, ни людей, ни финансирования?

Реальность такова, что авторитарный, конфликтный, амбициозный и не способный к сотрудничеству с другими оппозиционными партиями Али Керимли утомил спонсоров своей демагогией и разочаровал бездарной имитацией политической "деятельности".

Можно врать много и вдохновенно, но когда за тобой никого нет, то и интерес потенциальных спонсоров к твоей персоне угасает.

Али Керимли и других "лидеров" радикалов в западных кругах уже стали воспринимать весьма скептически, а к их инициативам относиться настороженно, со здоровой долей неприятия.

Сказки про многотысячные протестные акции, вернее, про необходимость их проведения, произношение шаблонных, заученных фраз уже никого не интересуют. Они не испытывают никаких иллюзий касательно их "политической деятельности" и авторитета.

То чем они занимаются - это изначально провальный проект, который не принесет их донорам никакой пользы и, который в скором времени станет "чемоданом без ручки". Вся эта затея приведет к их бесславному концу и позору.

Али Керимли и его приспешники довольно долго тешили себя надеждой, что зарубежное финансирование будет вечно. А когда денежный поток иссякнет, эти униженные и оскорбленные опять начнут пустословить. И невдомек будет им, что оппозиция перестала быть интересной зоной для "благотворительности" зарубежных центров.

Сабухи Иманов