Совместные экономические проекты, реализуемые Турцией и Азербайджаном, еще больше усиливают братство двух стран.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на встрече с группой членов Великого национального собрания Турции, находящихся с визитом в Азербайджане, сказал заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан", вице-премьер Али Ахмедов.

По его словам, граждане Азербайджана большего всего посещают Турцию.

"Каждый гость из Турции дорог для Азербайджана. Те же чувства мы испытываем, когда едем в Турцию. Основа турецко-азербайджанской дружбы была заложена Гейдаром Алиевым", - отметил Али Ахмедов.

Вице-премьер также сказал, что в настоящее время Турция стала одной сильных стран мира.

"Мы гордимся этим. Вместе с Турцией усиливается и Азербайджан. Мощь этих двух стран еще больше увеличивает их величие. Полагаю, что Турция также годится развитием Азербайджана", - сказал зампред ПЕА.

Ахмедов добавил, что граждане Турции больше всего хотят посетить Азербайджан.

Ахмедов также сказал, что усилия Турции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта являются самой большой поддержкой.