Заявление, сделанное накануне изданию "168 жам" российским военным экспертом Игорем Коротченко, вызвало скандал в Армении.

Как можно узнать из армянских СМИ, Коротченко заявил, что супруга премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян и министр обороны Давид Тоноян являются членами действующего под эгидой посольства Великобритании неформального клуба. Помимо них в клубе членствуют и другие представители новой армянской элиты.

Чем именно занимаются члены клуба и какова цель их членства в этой неформальной структуре, не сообщается. Однако по нервозной реакции можно догадаться, что всплывшая на сайтах информация не была предназначена для ушей общественности, а характер "кружка" далеко не дружественен стратегическому союзнику Армении - России.

"Если перевод сделан безупречно, то остается лишь сожалеть о качестве "источников" господина Коротченко". Так в Минобороны Армении прокомментировали данное сообщение армянскому агентству "Медиамакс". И добавили, что у МО, мол, нет традиции "комментировать заявления, которые противоречат здравому смыслу".

Не очень понятно, о каком переводе идет речь. Господин Коротченко вроде бы человек русскоязычный. Видимо, в МО заподозрили оппозиционный "168 жам" в неправильном переводе слов эксперта на армянский язык. Но заметим, что информацию четко в ведомстве не опровергли.

Что касается здравого смысла, то все, что происходит в Армении, как правило, противоречит здравому смыслу. Все шаги армянских властей, как во внутренней, так и во внешней политике, не отличаются здравомыслием.

Новые власти очень стараются демонстрировать лояльность России. И это усердие настолько показное, что вызывает подозрения. Все говорит о том, что прозападная команда очень старается отвести внимание Москвы от своих истинных намерений.

А прятать есть что. Пока в Москве запускают фейерверки в связи с отправкой в Сирию армянских военнослужащих под эгидой России, в Ереване проходит семинар для молодых россиян, где их учат правильно организовывать беспорядки и свергать власти по армянским лекалам.

Это действительно очень примечательный момент. Примечателен не только сам семинар, но и отсутствие на него реакции официального Еревана. Как будто это безобразие происходило не в Армении, а где-то на другой планете. А еще интереснее - это отсутствие должной реакции на молчание Еревана с российской стороны. Такое впечатление, что обоим сторонам как-то неловко - армянам за то, что спалились, а русским - за то, что подглядели.

Напомним, что информация о семинаре, проходившем почти что в режиме секретности, стала достоянием общественности благодаря журналистам телекомпании "Russia Today". В российских СМИ поднялся шум, но никакой реакции со стороны официальных лиц не последовало. Что, кстати, возмутило мужа руководителя RT Маргариты Симоньян режиссера Тиграна Кеосаяна. В своем Telegram-канале он задался вопросом, почему нет реакции России на отсутствие реакции на данное мероприятие со стороны властей Армении?

Не верится, что мы это говорим, но вопрос Кеосаян задал очень правильный.

Отвечать ему, конечно, никто не стал. Но с армянско-российского фронта на Симоньян и Кеосаяна был немедленно командирован дежурный "буревестник" армянского агитпропа Сергей Маркедонов, который посоветовал режиссерам и журналистам заниматься своим делом и высказался в том смысле, что вот, мол, Пашинян отправил в Сирию миссию, а это, типа, "кое-что да значит! Уж точно больше, чем посиделки дежурных грантоедов".

Но вот в чем проблема - обучали юнцов на семинаре не какие-то посторонние, чужие грантоеды, а члены команды Никола Пашиняна, его соратники по шаганию и митингам. И делились они опытом не "майдана", а апрельского переворота в Ереване, оказавшегося более успешным для грантодателей, чем аналогичные акции в других странах постсоветского пространства. Теперь Армения считает себя главным специалистом по госпереворотам и готова делиться опытом с кем угодно. Но то, что первыми учениками армянских "революционеров" станут россияне, конечно, никто не ожидал. Никто и подумать не мог, что Пашинян пойдет на такой удар в спину после всех тех объяснений в любви, которые имели место между Ереваном и Москвой.

По сравнению с этим членство жены премьер-министра и министра обороны (!) в каком-то антироссийском клубе - это детский лепет. Ну и что с того? Команда Пашиняна и без того состоит из деятелей, существовавших на западные гранты и возглавлявших отделения соответствующих западных структур. Большое дело.

Напоследок заметим, что судя по тому, как свежеиспеченный армянский премьер ведет карабахскую политику, Никол Пашинян считает себя чрезвычайно хитроумным политиком. Он и его окружение уверены, что Никол круто обвел вокруг пальца Баку, где, дескать, поверили в его желание мира и обрадовались. А он взял и повернулся, скажем так, к лесу задом. Во всяком случае такими рассуждениями полны СМИ соседней страны. Армянские аналитики восхваляют дипломатический гений Пашиняна, наивно прогнозируют масштабное давление на Азербайджан и с запада, и с востока под управлением армянского премьера. И абсолютно не задумываются о том, какую роковую для Армении ошибку допустил парнишка с рюкзаком, испугавшись и свернув с правильного пути.

Так же хитро, по мнению армянский аналитиков, Пашинян обводит вокруг пальца Москву. Там почти уже поверили, что он не собирается менять политический курс, успокоились. Как результат - решился вопрос с современными истребителями, в российских СМИ опять зазвучали антиазербайджанские нотки, анализ карабахского урегулирования опять идет с армянским креном, на разных уровнях с российской стороны участились недипломатичные заявления в сторону Азербайджана.

А в Ереване тем временем проводятся антиросийские акции, соратники Никола учат российских мальчиков и девочек правильно свергать власть. А жена премьер-министра заседает в неких клубах, где вряд ли учат вязать крючком.

Неразумное поведение новых властей Армении грозит серьезными проблемами только самой Армении. И, между прочим, со стороны гораздо виднее, где проходит грань между мнимым дипломатическим хитроумием и политической немощью.

Зульфугар Ибрагимов