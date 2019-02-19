В Азербайджане по инициативе руководства страны вот уже несколько лет полным ходом идут структурные преобразования, нацеленные, в первую очередь на совершенствование государственного управления и совмещающие в себе глубокие правовые и институциональные реформы. Однако, несмотря на стратегическую значимость и масштабность этого проекта, требующего немало труда и времени, параллельно государство проявляет неизменную заботу об улучшении социально-экономического положения граждан страны. Улучшение жилищно-бытовых условий граждан в свете стратегии по повышению благосостояния населения, безусловно, является одним из приоритетных направлений социальной политики азербайджанского государства.

Указ президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Об упрощении разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий" от 19 февраля стал еще одним убедительным доказательством постоянного пристального внимания государства к нуждам и чаяниям рядовых граждан. В документе, в частности говорится о соответствующих задачах, возложенных на МЧС, Госкомитет по архитектуре и градостроительству или соответствующий орган исполнительной власти, и направленных на упрощение процесса сдачи в эксплуатацию многоквартирных зданий.

Согласно Указу, "МЧС в двухмесячный срок устанавливает устойчивость несущих конструкций объекта, строительно-монтажные работы в котором, включая все этажи, боковые стены и кровлю, завершены до первого января 2019 года, годность к эксплуатации с точки зрения прочности, соответствие требованиям противопожарной безопасности, готовность к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения, и, в случае положительных результатов, составляет заключение о готовности к эксплуатации многоквартирного жилого здания (комплексов многоквартирных жилых зданий), и представляет в Госкомитет по архитектуре и градостроительству или в местный орган исполнительной власти информацию о фактическом состоянии основных технических показателей и эксплуатационного назначения составных частей здания, а также электронную копию проекта о координатах поворотных точек", который в свою очередь, "в течение семи дней на основании результатов проведенной проверки дает разрешение на эксплуатацию многоквартирного жилого здания (комплексов многоквартирных жилых зданий), по которому вынесено положительное заключение, и направляет письменную информацию об этом в Государственный реестр строительства и МЧС".

Упрощение процедуры выдачи упомянутого разрешения, безусловно, облегчит жизнь многим гражданам страны. Ведь указом Президента однозначно будет положен конец искусственному затягиванию процесса, который мог затянуться на многие года. Решение этой проблемы говорит о беспрестанном внимании Президента Ильхама Алиева к чаяниям граждан.

В своем недавнем интервью китайскому телевидению в Давосе Президент Ильхам Алиев очень емко охарактеризовал свое отношение к этому вопросу: "Для меня как Президента важнейшим является повседневная жизнь народа, наша экономика, промышленность, решение социальных проблем".

Собственно, граждане страны ощущают непрестанную заботу Президента во всех сферах жизни. Нет в республике такого региона, где бы глава государства не побывал, не озаботился бы нуждами населения и не распорядился бы о принятии мер со стороны государства для решения существующих проблем.

Величайшим, без преувеличения, вкладом в дело улучшения обслуживания населения явилось учреждение в стране службы "АSAN". Она была создана на основании указа Президента в 2012 году, и с первых дней своей деятельности проявила себя как действенный инструмент сокращения расходов и потерь времени гражданами. Здесь, в отличие от многих учреждений, граждане быстро и за умеренную плату получают профессиональные услуги, при этом встречают исключительно внимание и уважительное отношение. Если раньше, чтобы получить нужный документ, приходилось обивать пороги разных учреждений, нередко сталкиваться с чиновничьим произволом и бюрократическими препонами, то в АSAN необходимые процедуры и услуги предоставляются эффективно, вежливо и быстро. Ранее, распоряжением Президента, в ведение службы АSAN была передана функция регистрации жилья.

В рамках социально-экономической политики в Азербайджане ускоренными темпами идет жилищное строительство. В Баку и в других городах страны возведены многочисленные новостройки. Красивые, современные и просторные квартиры в новых домах пользуются широким спросом. Однако счастливые покупатели квартир в новых зданиях зачастую сталкиваются с многочисленными проблемами. По словам заведующего отделом Администрации Президента по работе с документами и обращениями граждан Сулеймана Исмайлова, 2018 году в Администрацию Президента поступали жалобы по поводу несоблюдения более 100 строительными компаниями соответствующих норм и правил при строительстве многоэтажных жилых зданий, а также условий договора, продажи некоторыми компаниями квартир одновременно двум или более лицам, начала работ по сносу без достижения договоренности и выдачи компенсации, строительства зданий на близком, представляющем угрозу расстоянии, проволочек при получении официального документа, удостоверяющего их право на собственность и эксплуатацию приобретенной за немалые деньги жилплощади - выписки из государственного реестра недвижимого имущества.

Пресловутая "купчая" для многих превратилась в настоящую головную боль, так как ее получение нередко бывало сопряжено с многолетней бюрократической волокитой, альтернативой которой являлась банальная, но отнюдь не символическая мзда.

Очевидно, что вышеупомянутый Указ Президента, призван устранить бюрократические препоны и непрозрачность процедуры выдачи разрешения на эксплуатацию купленных квартир, крайне осложнявшие ранее жизнь тысяч людей. В целом, деятельная забота государства о населении, в том числе, в рамках многочисленных функций службы АSAN, воспринимается рядовыми гражданами страны с чувством глубокой благодарности и облегчения. Это экономия времени, денег и нервов, что, безусловно, дорогого стоит, и тут нам могут позавидовать жители многих развитых стран. Однако ощущение искреннего участия и уважения со стороны государства поистине бесценно.

Мы живем в эпоху величайших перемен, которые, кажется, по Конфуцию, считаются крайне негативным явлением. Однако, вопреки мудрой сентенции древнего философа, граждане Азербайджанской Республики сегодня радостно и гордо учатся, работают и служат во имя ее дальнейшего развития и процветания. И ждут новых перемен, которые, нет сомнения, будут только к лучшему.

Сабухи Иманов