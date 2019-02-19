Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник принял депутата Великого национального собрания Турции, руководителя Межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиля Айрыма, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Шамиль Айрым с удовлетворением отметил встречи, проведенные в рамках его визита в Азербайджан, в частности, прием со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и высоко оценил проведенный обмен мнениями.

Турецкий депутат также сказал, что межпарламентские группы дружбы, в свою очередь, внесут вклад в еще большее развитие дружественных и братских отношений между Турцией и Азербайджаном. В этой связи Айрым отметил значимость обмена визитами и увеличения контактов между группами дружбы.

Мамедъяров, в свою очередь, высоко оценил значимость парламентского измерения с точки зрения еще большего продвижения отношений дружбы и сотрудничества между двумя братскими странами, в частности, высоко оценил деятельность межпарламентских групп дружбы. Министр также заявил о значимости сотрудничества между парламентариями в рамках соответствующих международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.