Так называемые демократы, собранные в партии "Народный фронт Азербайджана" и "Нацсовете", взволнованы работой, которую проводит государство для своего народа.

Об этом во вторник сказал Trend руководитель медиа-группы Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев.

Гулиев отметил, что именно народ должен противостоять недостойному поведению оппозиции.

"Об этом позволяет говорить недавно опубликованная статья помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. Сборище предателей нации в последующих попытках продолжает терпеть серьезное фиаско. Если сказать точнее, единство народа и власти более наглядно показывает неудачу оппозиции, обладающей разрушительным мышлением", - сказал Гулиев.

Эксперт сказал, что сегодня собранные в таких структурах, как партия "Народный фронт Азербайджана", так и "Национальный совет", так называемые демократы взволнованы работой, которую проводит государство для своего народа, революционными реформами, начинают серьезно беспокоиться.

"Не зря, как здешние политиканы, так и их покровители в зарубежных странах, проявляя такую "активность", явно настроены враждебно в отношении национальных интересов Азербайджанского государства", - сказал Гулиев.

По его словам, как Али Керимли, так и Джамиль Гасанли, и сборище других предателей нации продолжают терпеть фиаско в своих дальнейших попытках против успехов, достигнутых в стране.

"Они не смогут проводить свою слабую политику перед единством народа и власти. Сильное государство, сильная страна позволяет рассуждать именно таким образом", - отметил эксперт.

По его мнению, реальность такова, что достигнутые государством успехи, успешные результаты как на международной арене, как и во внешней политике, пресекают радикализм, национальное предательство и участвующих в этом лиц.

"Также присутствие нашего народа рядом с государством и Президентом Азербайджана, не позволяет активизироваться предателям, антиазербайджанским силам. Наш народ, проявив свою мудрость, еще тесно сплотиться с главой государства. Каждый должен быть уверен в этом", - добавил Гулиев.