Азербайджанская делегация выступит с заявлением о нынешнем состоянии переговорного процесса в связи с нагорно-карабахским конфликтом на зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Об этом Trend сказала заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова.

По словам Мурадовой, возглавляемая ею делегация примет участие в зимней сессии ПА ОБСЕ, которая пройдёт 20-23 февраля в австрийском городе Вена.

Вице-спикер отметила, что на сессии будут обсуждены готовность к годовой сессии ПА ОБСЕ, важные вопросы, беспокоящие регион ОБСЕ и мировое сообщество, контроль над исполнением принятых в рамках сессии ПА решений, затянувшиеся конфликты, использование механизма ОБСЕ в устранении конфликтов, отмывание грязных денег, борьба с терроризмом и коррупцией.

"Наша делегация намерена выразить позицию Азербайджана в связи с этими вопросами, озвучить мнения относительно существующей ситуации в регионе ОБСЕ. В связи с тем, что нагорно-карабахский конфликт относится к затянувшимся конфликтам, мы расскажем о нынешнем состоянии переговоров по его урегулированию, новом этапе в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, некоторых возможностях, которые предвещает новая обстановка после выборов в Армении, а также влиянии этих возможностей на переговоры. Считаю, что сессия будет очень важной и интересной", - сказала Мурадова.