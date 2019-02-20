Азербайджан всегда был и будет важным партнером Литвы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас на приеме по случаю 101-ой годовщины восстановления государственной независимости Литвы.

"Литва и Азербайджан поддерживают тесное сотрудничество в сфере культуры, политики и экономики. Мы продолжаем углублять партнерские отношения для еще более крепких связей. Мы организовываем визиты членов наших правительств, регулярные заседания нашей межправительственной комиссии, визиты представителей муниципалитетов, представителей сферы культуры, бизнесменов", - сказал дипломат.

Выступивший на мероприятии заместитель главы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Литвой.

"Литва была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. С момента установления дипломатических отношений, двусторонние связи между Азербайджаном и Литвой развивались динамично. Мы еще раз выражаем благодарность Литве за поддержку справедливой позиции Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал он.

Замминистра выразил надежду на то, что предстоящий период станет еще более значительным этапом в развитии отношений между Азербайджаном и Литвой.