Посол Литвы: Азербайджан всегда был и будет для нас важным партнером
Азербайджан всегда был и будет важным партнером Литвы.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас на приеме по случаю 101-ой годовщины восстановления государственной независимости Литвы.
"Литва и Азербайджан поддерживают тесное сотрудничество в сфере культуры, политики и экономики. Мы продолжаем углублять партнерские отношения для еще более крепких связей. Мы организовываем визиты членов наших правительств, регулярные заседания нашей межправительственной комиссии, визиты представителей муниципалитетов, представителей сферы культуры, бизнесменов", - сказал дипломат.
Выступивший на мероприятии заместитель главы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Литвой.
"Литва была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. С момента установления дипломатических отношений, двусторонние связи между Азербайджаном и Литвой развивались динамично. Мы еще раз выражаем благодарность Литве за поддержку справедливой позиции Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал он.
Замминистра выразил надежду на то, что предстоящий период станет еще более значительным этапом в развитии отношений между Азербайджаном и Литвой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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