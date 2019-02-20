Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора - ФОТО
20 февраля 2019 10:37 362
20 февраля в Баку, в Центре Гейдара Алиева проходит V заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В мероприятии также участвуют министры энергетики и представители различных структур стран-участниц "Южного газового коридора", в том числе комиссар Европейской комиссии по бюджету и человеческим ресурсам, действующий сопредседатель Консультативного совета Гюнтер Оттингер.
Глава государства выступил на заседании с речью.
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