В конце января министр обороны Армении Давид Тоноян принял делегацию во главе с генеральным директором концерна "Калашников" Андреем Барышниковым. Как сообщали армянские СМИ, в ходе встречи обсуждались уже уточненные итоговые детали относительно совместного производства новейших автоматов концерна в Армении.

Соответствующий договор был заключен "Калашниковым" и компанией Royalsys Engineering Ltd в августе прошлого года. Согласно договору, в Армении будут производиться модели АК-12 и АК-15.

После обнародования информации о сделке, в экспертных кругах Армении забеспокоились по поводу такого недальновидного решения. Ведь участвующая в договоре компания Royalsys Engineering Ltd находится под санкциями США, а ее руководитель Давид Галстян включен в "черный список" ООН и США за незаконную торговлю оружием.

В свете последних заявлений оборонного ведомства о планах расширения военно-технического сотрудничества Еревана с Россией, накануне армянские медиа вновь вернулись к скандальной теме. Как пишет verelq.am, председатель правления компании Royalsys Engineering Давид Галстян, заявивший о намерении производить в Армении автоматы "Калашников", включен в один из отчетов Совета Безопасности ООН.

Галстян оказался замешанным в нескольких скандальных делах, в частности, в поставках оружия в Ливию и так далее.

Галстян в ноябре прошлого года встречался лично с Пашиняном. 21 августа 2018 года между компанией Royalsys Engineering LTD и российским концерном "Калашникова" был заключен договор о том, что в Армении начнут изготавливать образцы автомата Калашникова AK-12 и AK-15.

Имя Галстяна и его компании фигурируют в одном из отчетов Совбеза ООН, в связи с поставками оружия в Сирию и в многочисленных судебных документах в самой Армении.

Султан Керим