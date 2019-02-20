20 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с комиссаром Европейской комиссии по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Оттингером.



Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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