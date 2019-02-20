Президент Ильхам Алиев принял Еврокомиссара по бюджету и человеческим ресурсам - ФОТО
20 февраля 2019 11:58 904
20 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с комиссаром Европейской комиссии по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Оттингером.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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