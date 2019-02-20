12:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 20 февраля советника заместителя Госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии Сандру Оудкрик.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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12:07

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 февраля принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.