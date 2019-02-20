Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики Турции и советника заместителя Госсекретаря США - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
20 февраля 2019 12:13 583
12:13
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 20 февраля советника заместителя Госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии Сандру Оудкрик.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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12:07
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 февраля принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!