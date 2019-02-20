Несмотря на попытки правительства Армении отвести внимание общественности от провалов своей экономической политики, вопрос отсутствия инвестиций все больше тревожит специалистов и граждан.

Хотя парламентские выборы в Армении уже прошли, активности по инвестициям - как внешним, так и внутренним, не наблюдается, пишет газета "Жаманак" (Время).

"Более того, начатые ранее программы отложены на неопределенное время. Причина заключается в недоверии инвесторов и равнодушии властей по отношению к ним",- пишет издание.

Как пишет газета, многие жалуются, что если раньше можно было решить какие-то вопросы за взятку чиновникам, "то сегодня ни взяток не берут, ни дела не делают".

Отметим, что водопада инвестиций в Армении ждали сразу после апрельского переворота. Точнее - обещали. Осенью отсутствие интереса со стороны потенциальных зарубежных инвесторов стали объяснять необходимостью дождаться парламентских выборов. Примечательно, что после выборов никто больше никаких объяснений не дает, будто вопрос инвестиций снят с повестки дня окончательно.

Обещать не значит жениться, заявил на днях в беседе с журналистами в Ереване председатель комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от КПРФ Леонид Калашников, отвечая на вопрос, готовы ли российские бизнесмены и дальше инвестировать в Армению.

"Одно дело обещать, и совсем другое - принять законы, поскольку, действительно, инвесторам тоже тяжело по нескольким причинам. С одной стороны - экономика, надо принять меры, чтобы эта экономика была стабильна, чтобы зарплата у людей была и покупательская способность у населения была высокой, и чтобы этот регион, в экономическом плане, был привлекателен. Другой же вопрос - геополитика и политика в целом, что также имеет значение для инвестора", - сказал Калашников.

По его мнению, должны быть такие преимущества, которые привлекут на маленький армянский рынок инвесторов.

По всей видимости, правительству Пашиняна не удалось продемонстрировать эти преимущества.

Султан Керим