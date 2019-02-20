Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана проводят тактико-специальные учения с боевыми стрельбами. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе учений поднятые по тревоге подразделения отрабатывают действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей.

В ходе учений подразделения ПВО выполнят боевые стрельбы.