Учения ПВО Азербайджана с боевыми стрельбами - ФОТО
20 февраля 2019 12:31 90
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана проводят тактико-специальные учения с боевыми стрельбами. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В ходе учений поднятые по тревоге подразделения отрабатывают действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей.
В ходе учений подразделения ПВО выполнят боевые стрельбы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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