Накануне армянские СМИ облетела новость о том, что брат экс-президента Сержа Саргсяна, небезызвестный Сашик Саргсян безвозмездно перечислил государству 18.5 млн. долларов.

В чем причина такой щедрости и почему именно такая сумма, не сообщается.

На письменный запрос ресурса "Сивилнет" в аппарате премьер-министра сообщили: "В период возбуждения различных уголовных дел и следственных мероприятий относительно Александра Азатовича Саргсяна последний добровольно и безвозмездно перечислил государству 18.5 млн. долларов". И все.

В связи с этим издание Первый Информационный возмущается: если не было судебного процесса и нет вступившего в силу законного приговора, на основании чего предполагаемый обвиняемый перечислил такую сумму государству? Издание сомневается в законности этого акта и считает, что формируется прецедент, когда авторы совершенных прежде преступлений, незаконных действий, странных сделок, обогатившихся сверхсомнительным образом, могут какую-то сумму перечислить правительству и наслаждаться свободой и избежать ответственности. Иначе говоря, новая власть новой Армении на государственном уровне продает свободу некоторым или постфактум предоставляет индульгенцию преступлению.

Отметим, что братья Саргсяны в течение двух десятилетий правления "карабахского клана" фантастически обогатились. На их личных счетах, по информации армянских источников, миллиарды долларов и евро. Местный бизнес давно обложен "налогами" в пользу личной казны правящей семьи. Каждый бизнесмен с любой сделки или прибыли отчисляет проценты наверх, лично Сашику Саргсяну. Не случайно он получил прозвище "Сашик 50%" - получал половину прибыли с любого бизнеса в стране.

В свое время Саргсян становился героем крупных скандалов. Например, когда был выслан из США за то, что ввез с собой 30 млн. незадекларированных долларов. А в прошлом году против него в Штатах было возбуждено уголовное дело.

Сашик также стал причиной бегства из Армении миллиардера Керка Керкоряна, фонд которого вложил в эту страну немалые средства. Сашик отпугнул инвестора, когда будучи в США, панибратски предложил тому совместно открыть в Лас-Вегасе казино. Как писала тогда газета "Жаманак", это предложение не только удивило Керкоряна, но и настолько потрясло его, что он решил прикрыть все программы фонда "Линси" в Армении. Более того, именно после встречи с Сашиком Саргсяном Керкорян решил отказаться от инвестиций в проект "Сис, Масис, Новая Армения" стоимостью 400 млн. долларов.

Так что свобода Сашика Саргсяна могла пополнить казну на гораздо большую сумму. А еще правильнее, как считают в Армении, было бы привлечь его к уголовной ответственности, а не давать ему возможность откупиться за какие-то 18 с половиной миллионов.

Султан Керим