Президент Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка - ФОТО
20 февраля 2019 13:37 1 084
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 февраля принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:18
Прогноз погоды на завтра
-
19 Фев. 22:30 7 182
-
19 Фев. 16:10 6 100
-
19 Фев. 14:29 5 660
-
19 Фев. 23:59 4 830
-
10:37 3 919