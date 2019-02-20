Южный газовый коридор является взаимозначимым проектом, отражающим наши общие интересы. Это является составной частью энергетической стратегии Азербайджана, фундамент которой был заложен в 1994 году.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на пятом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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