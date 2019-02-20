Если мы обратим внимание на хронологию нашей энергетической сферы, то увидим, что постепенно достигли своей цели.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на пятом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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