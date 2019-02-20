Необоснованные заявления Али Керимли и подобных ему людей являются последними потугами оппозиции, утратившей доверие азербайджанского народа. Об этом в среду сказал Trend член Политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

Главный редактор отметил, что реальность сегодняшнего Азербайджана иная: ее основа - успешная модель развития, современный и более гибкий механизм управления, внимание и забота на самом высоком уровне к гражданам, а также другие позитивные факты.

"Политика великого лидера Гейдара Алиева и 15-летняя политическая деятельность Президента Ильхама Алиева занимают исключительное место и играют роль в развитии современного Азербайджана. Достаточно обратить внимание на некоторые статистические данные: так, за последние 15 лет экономики Азербайджана выросла в 3,3 раза, зарплата - в семь раз, пенсии - в девять раз, валютные резервы - в 24 раза, уровень безработицы и бедности снизился до пяти процентов", - отметил главный редактор.

Рагимзаде также сказал, что в Азербайджане 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены жильем, семьям шехидов выданы около семи тысяч квартир, инвалидам войны предоставлены более шести тысяч автомобилей.

По словам главного редактора, Али Керимли и подобные ему корыстные люди, представляющиеся на протяжении многих лет оппозицией, а на самом деле работающие на зарубежные антиазербайджанские круги, игнорируют эту реальность и не прекращают свои коварные действия.

"Поэтому "можно понять" обеспокоенность внутренних антинациональных элементов реализуемыми под руководством главы государства реформами и достигнутыми успехами страны", - отметил Рагимзаде.

Эксперт также сказал, что Али Керимли не может смириться с успехами обновляющегося и развивающегося с каждым днем Азербайджана.

"Сегодня весь мир пользуется революционным достижением Азербайджана - "Службой ASAN", в свою очередь Али Керимли стремится подтолкнуть народ к гражданскому противостоянию, применять практику сирийской революции в Азербайджане. Недавно помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своей статье на странице Facebook "Миссия оппозиционности и национальные интересы Азербайджана" затронул эти вопросы и, поставив оппозицию перед очевидными фактами, еще раз продемонстрировал народу истинную сущность Али Керимли. Считаю, что слова Али Гасанова являются самой весомой оценкой деятельности Али Керимли в течение минувших лет", - добавил Рагимзаде.

Главный редактор также сказал, что необоснованные заявления Али Керимли и других оппозиционеров - последние потуги этих элементов, полностью утративших доверие азербайджанского народа.

"Сегодня в лице Президента Азербайджана мы видим пример истинного лидерства. Глава государства подписывает распоряжения по выплате компенсации семьям шехидов, примерно на 40 процентов увеличиваются минимальные заработные платы, повышаются стипендии студентов, беженцам и вынужденным переселенцам предоставляются современные квартиры и дома, создаются новые рабочие места, одним словом, принимаются все необходимые шаги для еще большего улучшения благосостояния народа", - сказал Рагимзаде.

Главный редактор также добавил, что очевидно, что для Али Керимли понятия народ и Родина не представляют какой-либо ценности.