Мы верим в реализацию проекта "Южный газовый коридор" и считаем, что он станет историей долгосрочного успеха для каждого из нас.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на пятом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

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