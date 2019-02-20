Президент Ильхам Алиев: Мы верим в реализацию проекта «Южный газовый коридор» и считаем, что он станет историей долгосрочного успеха для каждого из нас
20 февраля 2019 15:44 49
Мы верим в реализацию проекта "Южный газовый коридор" и считаем, что он станет историей долгосрочного успеха для каждого из нас.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на пятом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.
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