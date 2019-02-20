Президент Ильхам Алиев: Мы постоянно двигались вперед в направлении Южного газового коридора, и сегодня реализация этого проекта - уже реальность
20 февраля 2019 16:08 1 380
Мы постоянно двигались вперед в направлении Южного газового коридора, и сегодня реализация этого проекта - уже реальность.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на пятом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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