Мы постоянно двигались вперед в направлении Южного газового коридора, и сегодня реализация этого проекта - уже реальность.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на пятом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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