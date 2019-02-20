Россия и Азербайджан способны работать вместе над решением тех задач, которые совершенно одинаково стоят перед обеими странами.

Как передает Day.Az, об этом сказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"У наших университетов есть серьезные контакты на уровне формирования совместных программ, эту работу мы поддерживаем. Такое международное сотрудничество должно развиваться, и оно может включать в себя и образовательную составляющую, и исследовательскую составляющую", - прежде всего, отметил он.

"Вызовы стоят перед обществом одинаковые - и для России, и для Азербайджана. Над решением практических задач, которые из этих вызовов вытекают, мы можем совершенно точно трудиться вместе, формировать команды молодых исследователей", - подчеркнул Михаил Котюков.

Подобные совместные команды ученых, по словам министра, будут, "с одной стороны, искать новые решения, создавать новые технологии, а с другой стороны, развиваться как коллективы, которые могут решать важные, сложные практические задачи".