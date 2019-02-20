Наиболее ярко почувствовали эффект деятельности Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, возглавляющей Фонд Гейдара Алиева, именно мы, музыканты.

Беспрецедентное продвижение искусства мугамата во всемирном масштабе, множество проектов по восстановлению и новой записи CD-альбомов "Карабахские ханенде", включение со стороны ЮНЕСКО азербайджанского мугама в список нематериального наследия человечества и, наконец, старт целого ряда международных музыкальных фестивалей и, прежде всего, уникального по своим масштабам и содержанию фестиваля "Мир мугама" ("Space of Mugham") в 2009 году - все это стало возможным благодаря деятельности Первого вице-президента и достойной команды истинных профессионалов своего дела.

Необходимо вспомнить также и кропотливую работу ученых-музыковедов над энциклопедией мугама. Первый вариант этого важного научного труда Фонда Гейдара Алиева и Союза композиторов был опубликован на азербайджанском языке. Затем, благодаря мудрому решению Мехрибан Алиевой, была начата работа и над русским вариантом энциклопедии, адресованной тысячам любителей мугама, рассыпанным по всему миру.

Целая группа высокопрофессиональных специалистов с энтузиазмом принялась за работу и, надо отметить без ложной скромности, на свет появился действительно уникальный труд. Презентация энциклопедии азербайджанского мугама была с успехом проведена в Москве представительством Фонда Гейдара Алиева в столице России, а затем в нескольких городах тюркоязычных стран - Астане, Ташкенте и Уфе.

Сюда же следует отнести и десятки концертов азербайджанской музыки во всех концах мира - от Вашингтона до Токио. И всегда доминантой этих концертов и "Дней культуры Азербайджана" являются выступления наших прославленных исполнителей мугама.

Благодаря многочисленным конкурсам, проводимым и на телевизионных каналах, и в рамках фестивалей, выявляются и начинают свой путь в искусстве и новые, молодые ханенде.

Не менее важной акцией Фонда Гейдара Алиева и по замыслу, и по воплощению является грандиозный проект "Мир Узеира". Сюда вошли и фундаментальные труды ученых, и публикация в новом формате всех клавиров и партитур великого композитора. Была проведена огромная работа по исследованию всего наследия основоположника азербайджанской профессиональной музыки, его публицистики и теоретических изысканий. И всегда верным помощником Фонда был наш Союз композиторов, весь его научный и творческий потенциал был "мобилизован" для наилучшего воплощения этого проекта в жизнь. Поэтому не случайно, что учрежденная Союзом композиторов первая Почетная медаль "Узеир Гаджибейли" была вручена именно Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

В числе многочисленных добрых дел, осуществленных Мехрибан ханум, надо отметить и ее широкую благотворительную деятельность. В результате ее личных усилий и бесценной помощи были спасены жизни многим отечественным музыкантам, которые всегда с благодарностью об этом помнят.

Судьба наградила Мехрибан Алиеву не только физической, но и нравственной, духовной красотой. Ее благородство, искренность и доброта снискали ей любовь и уважение миллионов людей не только в Азербайджане, но и в других странах. И нас безмерно радует, что рядом с нашим глубокоуважаемым Президентом Ильхамом Алиевым есть такой верный соратник и друг, как Мехрибан Алиева.



Франгиз Ализаде,

председатель Союза композиторов Азербайджана, Артист мира ЮНЕСКО, народная артистка, профессор