Президент Ильхам Алиев: Зависимые от внешних энергоисточников страны должны быть уверены, что маршрут «Южного газового коридора» будет устойчивым и долгосрочным
20 февраля 2019 16:33 1 018
Зависимые от внешних энергетических источников страны должны быть уверены в том, что маршрут "Южного газового коридора" будет устойчивым и долгосрочным.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду в ходе пятого заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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