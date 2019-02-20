Указ Президента Азербайджана "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий", в первую очередь, является важным социальным шагом главы государства по устранению очередной беспокоящей народ проблемы.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор медиа-группы Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

Гулиев отметил, что этот указ Президента Ильхама Алиева является наглядным показателем проводимых последовательных, целенаправленных и революционных реформ.

"В первую очередь, в Азербайджане не останется неоформленных зданий. Также владельцы квартир больше не будут сталкиваться с проблемой документации", - сказал Гулиев.

По мнению эксперта, принятие такого рода решений социальной направленности - показатель развития экономики, и это развитие оказывает положительное воздействие на социальную жизнь населения.

"Считаю, что в дальнейшем также будут приняты соответствующие шаги в сфере эксплуатации многоэтажных зданий, наш народ продолжит получать пользу от такого рода указов", - добавил эксперт.