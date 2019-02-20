Впервые в истории США неправительственная организация, не имеющая отношения к азербайджанцам, проведет крупное мероприятие, посвященное жертвам Ходжалинского геноцида. Успешно реализуется стратегия расширения и развития связей с диаспорами других народов, имеющих дружественные связи с Азербайджаном. Так, сотрудничество, налаженное между Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и авторитетными еврейскими диаспорскими организациями Америки, уже начало приносить свои плоды.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в государственном комитете, 25 февраля в Музее еврейской истории в городе Нью-Йорк США при совместной инициативе и организации Американской сефардской федерации и Американского союза мусульманских лидеров, а также при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой состоится посвященное Ходжалинскому геноциду мероприятие под названием "Взглянуть и говорить: чтить Ходжалинскую резню, бороться против геноцида и этнической чистки", а также вечер мугама с участием американского музыканта Джефри Вербока, передает Day.A.

В мероприятии ожидается участие примерно 150 человек, включая лидеров различных еврейских организаций в Америке, американских молодых еврейских лидеров, еврейских и мусульманских религиозных лидеров, представителей других народов, ставших жертвами геноцида, официальные лица ООН, представители дипломатических представительств в Нью-Йорке, международные специалисты по геноциду, американские историки, потерявший своих близких во время Ходжалинского геноцида, член диаспоры Анар Усубов, представитель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, сотрудники посольства Азербайджана в США и представители нашей диаспоры.

Лица, которые выступят на различных панелях, расскажут о геноциде, преступлениях против человечности, в частности, о Ходжалинском геноциде, путях пресечения подобных фактов и наказания виновных.

Отметим, что впервые сотрудничество между Американской сефардской федерацией, являющейся авторитетной еврейской организацией США, а также другими важными еврейскими организациями и Государственным комитетом по работе с диаспорой было налажено в ноябре 2018 года в ходе визита председателя Государственного комитета в США. В направлении дальнейшего развития этих связей ведется работа.