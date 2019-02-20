Армянские СМИ в последне время вновь активно обращаются к теме политической вендетты, развернутой премьер-министром Николом Пашиняном после апрельского переворота.

В первые месяцы правления Пашиняна о мстительности и маскировке личных комплексов под "интересы Армении" у нового премьера говорили много. Потом стали говорить тише - после того, как Пашинян открыто пригрозил недовольным с трибуны парламента размазывать их по стенке и укладывать на асфальт. Стало ясно, что репрессивная машина новых властей действует не слабее, чем механизмы, отлаженные прежним режимом.

Пашинян косит политических противников, не раздумывая о законных основаниях и доказательной базе обвинений. Особенно ярко это проявилось в деле 1 марта, которое, вроде бы, завершено, и теперь следствие требует ареста, помимо уже находящегося за решеткой Кочаряна, также Сейрана Оганяна, Сержа Саргсяна и ряда других высокопоставленных лиц из "бывших".

Оба экс-президента и военный преступник Оганян - отъявленные негодяи и заслуживают самого жесткого наказания вплоть до высшей меры, но за доказанные их преступления в годы карабахской войны против мирных азербайджанцев Карабаха. А не ради мести бывшего оппозиционера.

Именно с недостаточностью доказательств против "бывших" и олигархов связаны беспрецедентные меры Пашиняна ввести в стране презумпцию виновности, отметив, соответственно принятое во всем мире (кроме Филиппин) презумпцию невиновности. То есть неугодные премьеру деятели по умолчанию будут считаться виновными, пока не смогут доказать обратного. Если инициатива будет одобрена парламентом, следователям в Армении не придется напрягаться, чтобы доказать виновность обвиняемого. Спасение утопающего будет в соответствии с поговоркой, делом только их собственных рук.

Дело 1 марта на самом деле превратилось в фарс, и новые власти выглядят в нем очень бледно. Как предупреждают аналитики, скоро оно ударит по самим "революционным" властям.

Буквально уничтожило Пашиняна издание 7or.am.

Как отмечает сайт, смена власти проходила под лозунгами любви и толерантности, а также отказа от вендетт, но произошло прямо противоположное. Никол Пашинян разделил общество на черных и белых, вместо любви обеспечил атмосферу ненависти, а толерантность оставил на растерзание фейсбуковским зомби.

Сейчас все общественные ожидания и энергетика направлены на обслуживание личной мести, озабоченностей и капризов одного человека. А это опасно прежде всего для него самого. Осуществляемая под "бархатными" лозунгами расправа - под видом подсознательных попыток борьбы с собственным прошлым и избавления от своих комплексов. Своим нынешним поведением Никол Пашинян стал смертником, нанеся урон и приговорив к аналогичной участи также Республику Армения.

Период политических вендетт не приведет ни к чему хорошему ни Армению, ни граждан РА, ни самого Пашиняна, считает 7or.am. Это - правило игры, которое предполагает, что каждый последующий будет судить и преследовать своего предшественника. Это, в свою очередь, ввергнет Армению в порочный круг.

Издание полагает, что по ночам Пашиняна, наверняка, преследуют кошмары, а днем - человеческий страх. Иметь же в роли руководителя государства того, кто живет в страхе, - крайне опасно. Человек в подобном состоянии не может принимать рациональных решений.

Последствия иррационализма заметны уже сейчас. Если так продолжится, то результат будет весьма прогнозируемым. Следовательно, политическим вендеттам нужно положить конец, пишет 7or.am.

Заметим, что Никол Пашинян очень не любит, когда его с кем-нибудь сравнивают. Он считает, что уникален и неповторим, как уникальна и неповторима и его "революция". Однако армянские аналитики все же рискуют находить аналогии, например с плохо кончившими любителями политической вендетты Робеспьером и Троцким.

А 7or.am вообще сравнило Пашиняна с Керенским, который начал осуществлять преследования и в конце концов был вынужден сам бежать из России. Причем, в женской одежде. Аналогия действительно почти один в один. Ведь Пашинян практически списан с Керенского. Как пишет армянское издание, это тоже был бывший журналист, не служивший в армии, но любивший носить военную одежду и слывший любимчиком февральской революции 1917 года.

Вот и не верьте после этого в переселение душ...

Зульфугар Ибрагимов