Новый подписанный Президентом Ильхамом Алиевым указ "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий" - это показатель большого значения, которое придается человеческому, гражданскому фактору.

Об этом в среду сказал Trend член Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

Он отметил, что сегодня в Азербайджане наряду с другими сферами развивается и строительный сектор: "Наряду с этим строительно-созидательные работы, проводимые в регионах, тоже можно охарактеризовать как важную часть общего развития. Естественно, цель развития этого сектора - улучшение социального благосостояния людей. Подписанный Президентом Азербайджана указ об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий обрадовал десятки тысяч семей. Этот революционный указ положил конец проблеме, долгие годы ожидающей своего решения. Отныне не будет неоформленных зданий, и владельцы квартир больше не будут сталкиваться с такими проблемами".

Главный редактор добавил, что указ является наглядным примером успешной социальной политики.