20 февраля 2019 года Хазарским региональным отделением партии "Eни Азербайджан" (ПЕА) и Исполнительной властью Хазарского района Баку было организовано мероприятие по случаю 27-й годовщины Ходжалинского геноцида, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие председатель Хазарской районной организации ПЕА Намик Ахмедов, депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев, член правления Хазарской районной организации ПЕА Гульага Исламов, председатель Хазарского районного Совета старейшин Ровшан Салахов, председатель Общественного объединения ветеранов войны, инвалидов и семей шехидов Хазарского района Сафа Алиев, потерявшая членов семьи в Ходжалинской трагедии Нана Мехтиева и представители районной общественности.

В начале мероприятия память о жертвах Ходжалинского геноцида и шехидов которые отдали свои жизни за целостность азербайджанских земель была почтена минутой молчания. Затем был продемонстрирован фильм о Ходжалинском геноциде.

Выступившие на этом мероприятии отметили, что в результате этой трагедии убиты 613 гражданских лиц, в том числе 63 младенцев, 106 женщин, 70 пожилых людей. Восемь семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя. Пострадали 487 человек, из них 76 детей, 1275 человек были взяты в плен.

Депутат Рауф Алиев отметил, что признание Ходжалинского геноцида на международной арене является сегодня одним из основных направлений внешней политики Азербайджанского государства. В настоящее время три страны и одна международная организация полностью признали эту трагедию, 10 стран на уровне парламентов и 22 штатов США приняли соответствующие документы о признании Ходжалинского геноцида. Далее Р.Алиев отметил важность Международной информационно-агитационной кампании "Справедливость для Ходжалы", инициатором которой выступила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.