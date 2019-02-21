Пребывающий в местах не столь отдаленных экс-президент Армении Роберт Кочарян только на днях устами своих адвокатов требовал в камеру компьютер. А как же, политику такого масштаба без гаджетов, конечно, никак.

Отсутствие у него компьютера определено какими-то законодательными моментами, но, видимо, преодолеть их удалось, и комп у "мученика" появился, потому что, как пишут армянские СМИ, на неофициальной странице Кочаряна в Facebook сегодня обнаружился пост, посвященный отмечаемой оккупантами очередной годовщине сепаратистского движения в Карабахе.

Кочарян превознес агрессорскую политику Армении, заслуги "карабахского клана" и обвинил новые власти в стремлении принизить роль "карабахского движения", "обесценить историю и героев, ослабить дух победной армии". Он считает недопустимым "пересмотр национальных ценностей", проявление "миролюбия" и всего такого прочего.

Кочарян просто не мог промолчать и не подать голоса из "застенка", чтобы лишний раз напомнить о себе. Особенно в такой день, когда националисты и сепаратисты, обливаясь слезами и соплями умиления, вспоминают начало карабахского кошмара, повергшего два народа в затяжной конфликт. Этот день следует отмечать как черный день календаря, потому что он лишил Армению будущего, к чему причастен напрямую и Робик Кочарян. Сидя сейчас за решеткой, он чувствует себя вождем мирового пролетариата, пишущим программные статьи и передающим их фанатам на волю. В свое время "программные" заявления Кочаряна и ему подобных преступников использовались для зомбирования армянского народа, воспитания в нем ненависти и неизлечимой ксенофобии в отношении соседей. Сегодня основатель "карабахского клана" боится, что его труды пропадут понапрасну из-за "миролюбия" Пашиняна. Но беспокоиться не стоит - слухи о миролюбии новых властей Армении оказались слишком преувеличены.

Зря, все-таки зря дали Робик-джану компьютер. Без компьютера у него было больше времени задумываться о своей незавидной участи. Глядишь, в тишине вдруг услышал бы и голос совести. Хотя о чем это мы...

Учитывая, что страница неофициальная, возможно, стучал по клавишам не сам Кочарян, а его фанаты или адвокаты. Но суть от этого не меняется.

Зульфугар Ибрагимов