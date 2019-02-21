Ровно два года назад - 21 февраля 2017 года - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой - президента Фонда Гейдара Алиева, главы Фонда друзей азербайджанской культуры, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, авторитетного государственного и общественного деятеля, с именем которой связано большое количество важных событий и успехов Азербайджана.

За эти два года Первый вице-президент Мехрибан Алиева убедительно продемонстрировала, что ее назначение было очень правильным и продуманным шагом, подчеркнул в беседе с Day.Az народный писатель Чингиз Абдуллаев.

"Я хорошо знаю, скольким людям Мехрибан ханум лично помогла, сколько проблем решила. Каждый раз, когда отчаявшиеся люди не находят понимания у чиновников, они обращаются к Первому вице-президенту как к своей последней надежде, и она откликается на их просьбы", - сказал Ч. Абдуллаев.

Народный писатель отметил, что Мехрибан Алиева и возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева и раньше помогали людям, но очевидно, что в рамках своих новых обязанностей Мехрибан ханум сегодня получила дополнительные возможности для помощи гражданам страны в качестве государственного деятеля.

"Любой человек, который помогает людям, спасает их детей, продлевает жизнь пожилым и решает сложные проблемы граждан, заслуживает самых добрых слов и благодарности всего народа за свою деятельность", - считает Чингиз Абдуллаев.

Масштабы и направления работы Мехрибан Алиевой, без преувеличения, поражают воображение. Это и значимые мероприятия по донесению до мировой общественности правды о нагорно-карабахском конфликте, и титаническая работа по развитию социальной сферы, и бессчетное количество гуманитарных акций, проводимых внутри страны и за рубежом, огромный вклад в дело сохранения и приумножения культурного наследия азербайджанского народа, и многое, многое другое, сказал наш собеседник.

"И, конечно, невозможно переоценить ее вклад в культуру Азербайджана. Многие творческие люди осознают, что благодаря ее деятельности им удается плодотворно работать на благо нашей страны. Благодаря неустанной деятельности и усилиям Мехрибан Алиевой в области пропаганды и развития азербайджанской культуры, эта сфера в настоящее время переживает свой "золотой век". Мир в буквальном смысле открыл для себя Азербайджан как страну с древними традициями и богатейшей культурой, полюбил и оценил мугам. Образцы азербайджанской культуры и традиций усилиями Мехрибан ханум включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - подчеркнул Чингиз Абдуллаев.

Ф. Агаларова