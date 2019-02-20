Высказывания, озвученные азербайджанской оппозицией, необоснованны: они приписывают себе шаги, предпринимаемые правительством Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по общественным объединениями и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что представители оппозиции на митингах предоставляют народу ложную информацию.

"Президент Ильхам Алиев в апреле прошлого года - в период президентских выборов, обнародовал программу предстоящей работы. В его избирательной платформе были отражены реформы, которые будут осуществлены в стране. Предложения кандидатов, участвовавших на президентских выборах, депутатов Милли Меджлиса также систематизируются и учитываются. Существует общая стратегическая программа правительства Азербайджана, где учитываются не только развитие регионов, но и развитие международных связей", - отметил депутат.

Новрузов также сказал, что глава государства во время проводимых в регионах встреч интересуется проблемами людей, и каждая из этих проблем находит свое решение.

"Учитываются предложения по замене кровельных покрытий зданий, устранению проблем с питьевой водой, строительству школ, детских садов, открытию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в регионах, выделяются средства для осуществления этих работ. В государственном бюджете на 2019 год было предусмотрено повышение трудовых пенсий, минимальной заработной платы, стипендий студентов. То есть после президентских выборов эти вопросы были внесены в программу, поэтому и были отражены в государственном бюджете на 2019 год. Были взяты под контроль недовольства, связанные с выплатой единовременной помощи наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов. Данный вопрос был изучен и решен", - сказал Новрузов.

Депутат подчеркнул, что некоторые силы, именующие себя оппозицией и получающие средства от армянского лобби, занимающиеся блогерской деятельностью за рубежом, пытаются очернить успешные реформы, проводимые в Азербайджане.

"Они приписывают себе эти реформы. Они говорят, будто это после их выступлений и высказываний правительство приняло подобные шаги. Они утверждают, что якобы правительство принимает данные шаги из-за того, что испугалось митингов. Еще раз отмечаю, что предпринятые правительством шаги были приняты еще в прошлом году во время обсуждения государственного бюджета на 2019 год. Они, обманывая народ, пытаются переманить его на свою сторону", - сказал Новрузов.

Комментируя тот факт, что очередной митинг будет посвящен проблемным кредитам, заместитель исполнительного секретаря ПЕА отметил, что в связи с данным вопросом правительство дало соответствующие поручения Центральному банку, Палате надзора над финансовыми рынками, отдельным коммерческим банкам.

"Данный вопрос изучается, принимаются шаги по его решению. Должно применяться два подхода к вопросу, связанному с кредитами: отдельный подход к кредитам, взятым на создание фермерского хозяйства, либо в целях развития сельского хозяйства, для создания объектов малого предпринимательства и других подобных нужд; и совсем другой к кредитам, которые берутся для покупки дорогих автомобилей и в других схожих целей. Предположим, кто-то взял кредит, вложил инвестиции в сельское хозяйство, однако погодные условия не позволили собрать запланированный урожай, поэтому у него возникла задолженность. В данном случае должен быть своеобразный подход. А другой же взял кредит для покупки автомобиля, стоимостью 200 тысяч манатов, и не смог его погасить. Этот вопрос требует совершенно иного подхода. Данные вопросы в настоящее время изучаются", - сказал депутат.

Новрузов добавил, что во время пленарного заседания Милли Меджлиса, прошедшего 19 февраля были внесены изменения в закон "О полном страховании вкладов". Согласно изменениям, срок его действия продлен еще до четвертого марта следующего года.

"Ни в одном уголке мира вклады не застрахованы на 100 процентов. То есть, если в Азербайджане закроются банки, гражданин сможет получить обратно все свои деньги, государство берет на себя такую отвественность. Во многих ведущих странах Европы вклады страхуются в пределах 30-60 процентов. Азербайджан является единственной страной, где вклады застрахованы на 100 процентов", - сказал заместитель исполнительного секретаря ПЕА.

Депутат еще раз отметил, что люди не должны верить лживым заявлениям "оппозиции".

"Другая оппозиционная сила предлагает собрать подписи под обращением для повышения стипендий. Стипендии в достаточной мере повысились, если возникнет такая необходимость, то они вновь будут повышены. Зарплаты, стипендии нельзя повышать под давлением. Глава государства в своих выступлениях всегда говорит, что все делается для того, чтобы гражданин жил достойно. Смотрите, Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий". Согласно этому указу, будут решены проблемы, связанные с более чем 400 многоквартирными жилыми зданиями. Правительство держит в центре внимания проблемы, имеющиеся во всех сферах, что беспокоит оппозицию", - сказал Новрузов.