Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ - ФОТО
21 февраля 2019 11:04 1 036
21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ - от Франции Стефана Висконти, от России - Игоря Попова, от США - Эндрю Шофера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
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