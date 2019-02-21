21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ - от Франции Стефана Висконти, от России - Игоря Попова, от США - Эндрю Шофера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.