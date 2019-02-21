Стремительно теряющий популярность премьер-министр Армении Никол Пашинян решил проверить, насколько фанаты еще ему верны. Лучший способ для этого - массовая акция. Чем больше на ней участников, тем горячее народная любовь.

В ноябре прошлого года Пашинян уже сделал попытку проверить это, объявив шествие по Еревану, которое, по плану, должно было собрать сотни тысяч участников и охватить всю столицу. Но акция получилась хлипкой, и премьеру пришлось бродить по Еревану в сопровождении небольшой кучки фанатов и членов правительственной команды. Большинство прежних завсегдатаев пашиняновских митингов не откликнулось на призыв "пройтись" и предпочло сидеть дома.

Нынешнее шествие Никол приурочил к годовщине событий 1-2 марта 2008 года. Если просто "пройтись" с премьером, который соскучился по митингам, граждане не захотели, то, возможно, они слетятся на такую приманку.

В прямом эфире на Facebook Пашинян заявил, что "шествие будет посвящено победе гражданина Армении против насилия, фальсификаций, коррупции, беззакония. Оно ознаменует тот факт, что победа граждан уже необратима, а в стране больше не будет избирательных фальсификаций".

В ходе шествия премьер обещает выступить с обращением.

Отметим, что эта акция, должно быть, послужит разминкой к грандиозному мероприятию, которое, нет сомнений, замышляет Никол 31 марта, в годовщину начала им шествия из Гюмри в Ереван.

Султан Керим