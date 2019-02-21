Исполнительная власть города Баку ответила на обращение по поводу назначенного т. н. "Национальным советом" на 23 февраля митинга.

Как уже известно, ИВ Баку рассмотрела обращение и не дала согласие на проведение митинга на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион "Мехсул") в Ясамальском районе.

Организаторы были проинформированы по этому поводу.

Нетрудно догадаться, какую истерию в связи с этим подняли в социальных сетях "лидеры" радикальной оппозиции.

Оно и понятно. Ведь для того, чтобы у зарубежных антиазербайджанских центров не возникало мысли, что в Азербайджане отсутствует сильная оппозиция, "лидеры" радикалов периодически вынуждены заниматься саморекламой, и самый лучший вариант пиара - это митинги.

Как и полагается, по устоявшейся традиции, Али Керимли и его приспешники, не смущаясь ничтожным количеством собравшихся, должны были воодушевленно проговаривать свои заученные мантры, осточертевшие и им самим, и их малочисленной аудитории. Не получилось, вот и расстроились.

Так уж повелось, что в последние годы число участников "акций" радикалов хронически невелико, а горе-оппозиционеры всегда пытаются "объективно" оправдать свое очередное фиаско... "кознями властей" .

Вот и на этот раз "лидер" национал-радикалов Али Керимли обвинил власти в "препятствовании" их митингу, дав другим активистам повод покраснобайствовать.

Показательно, что радикальная оппозиция в Азербайджане, по всем признакам, видит свою миссию в одной лишь критике и протестах. Между тем, общеизвестно, что любая политическая сила, претендующая на соперничество с властью, должна, по крайней мере, предложить электорату нечто дельное, способное привлечь массы, заставить их поверить в свой действительный потенциал. У нас же происходит совершенно другое: до электората они достучаться не могут.

Горстка их сторонников - такие же маргиналы, как и они. Среднестатистический обыватель в Азербайджане едва ли в курсе их существования. И это неспроста. Ведь оппоненты власти, изначально всерьез нацеленные на дестабилизацию, после многолетних провалов, сегодня лишь имитируют политическую деятельность, явно потеряв веру в свои собственные силы и сомнительные планы. Этим, наверное, и объясняется, что эти доморощенные "адепты инакомыслия" лишь изображают политическую борьбу, не утруждая себя разработкой практических программ, гипотетически способных заинтересовать общество. Такая пародийная "политическая борьба" против власти стала для них лишь источником обогащения, который с растущей неохотой продолжают пополнять их зарубежные спонсоры.

Стоит также отметить, что и интерес сторонников т.н. "Национального совета" к митингам угас, а вера в своих "лидеров" ослабла настолько, что даже на разрешенные митинги приходят всего несколько сот человек. Рядовые активисты, как видно, устали от невыполненных обещаний, от бессмысленного и безрезультатного протеста. Дала явную трещину выстраивавшаяся в течение многих лет система имитационной деятельности. И эта трещина оказалась для нее смертельной.

Сегодня они активизировались, правда, лишь в социальных сетях, в надежде добиться побольше спонсорских подачек. По этому поводу появилась даже шутка: в США и Европе, наверное, заработал денежный печатный станок и "лидеры" радикалов почувствовали запах свежеотпечатанных долларов и евро. Вот почему и набирает обороты соревнование, которое они устроили в соцсетях для презентации своих "подвигов" в деле проведения митингов и разного рода сомнительных собраний. Проще говоря, в деле предательства интересов страны.

Все понимают, что для Али Керимли и Джамиля Гасанли это, прежде всего, способ улучшить свое финансовое благосостояние, желательно, с заделом на ближайшие годы, дабы без оглядки на других разделять и властвовать в оппозиционном стане. И неважно, что это делается путем показухи и липовой активности.

Зато, заработав на доверчивости зарубежных доноров, внеся для верности некоторые популистские коррективы об "опасности борьбы", которые позволят завуалировать преследуемые финансовые цели, они смогут выбить побольше денег. И немудрено, что кипучая "деятельность" Али Керимли и Джамиля Гасанли на деле превращается в постыдный дележ финансов.

Всем известно, что за шелухой пропагандистских лозунгов радикалов прячется простая идея, а именно: внеся смуту в страну, исподтишка заработать денег.

Ни для кого не секрет, что таким политиканам, как Али Керимли, Джамиль Гасанли и сгруппировавшиеся вокруг них неудачники, сложно предложить что-то новое. Их изначально тщетные попытки за счет финансовой поддержки из-за рубежа срежиссировать бурную политическую деятельность не возымели успеха и потерпели крах. Вероятнее всего, они это и сами понимают, но, как говорится, уже остановиться не могут и тащат себя в пропасть.

Мифотворческая и глупая риторика всех без исключения "лидеров" радикалов, построенная на популистских лозунгах, вызванная непониманием текущей ситуации, а порой и обыкновенной глупостью, отторгла от них даже ту малую толику граждан, что имела неосторожность когда-то принять участие в их сомнительных и неэффективных мероприятиях.

Митинги, по общему мнению, проходят тускло, ввиду малого числа участников, отсутствия эксцессов и невнятности звучавших выступлений. Сам состав немногочисленных участников уже вполне показателен. Призыв доморощенной оппозиции выразить протест против политики руководства страны подхватывает лишь жалкая кучка радикализированных маргиналов, включая и родственников некоторых лидеров, с позволения сказать, политических партий.

Анализируя выступления и акции протеста так называемых оппозиционеров за последние годы, невольно задумываешься: а чего они, собственно, хотят?

И возникает стойкое убеждение, что "оппоненты" власти попросту недееспособны и лишь имитируют заявленную ими деятельность в попытке убедить зарубежных "работодателей" продолжать им платить.

Так что, за неимением адекватной идеологии и прочих составляющих грамотной политической деятельности радикальная оппозиция тихо умирает, и все, что ей остается, - это вести перестрелку в соцсетях, комментировать происходящую между ними грызню и искать приемлемые оправдания своей беспомощности.

Сабухи Иманов